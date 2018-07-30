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Tesellesi Ralf

Tesellesi Ralf
Yağmur Ünal'ın Kasım Garipoğlu ile aşkı kısa sürdü. Garipoğlu ile 3 aylık aşkını bitirdiği konuşulan yapımcı, teselliyi yakın dostu Joyce Goldenberg'le çıktığı Bodrum tatilinde buldu. Ünal, önceki gün arkadaşının oğlu Ralf ile verdiği bu pozu "Yeni ikili Yağmur ile Ralf" notuyla paylaşıp eski aşkına gönderme yaptı.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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