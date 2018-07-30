Yağmur Ünal'ın Kasım Garipoğlu ile aşkı kısa sürdü. Garipoğlu ile 3 aylık aşkını bitirdiği konuşulan yapımcı, teselliyi yakın dostu Joyce Goldenberg'le çıktığı Bodrum tatilinde buldu. Ünal, önceki gün arkadaşının oğlu Ralf ile verdiği bu pozu "Yeni ikili Yağmur ile Ralf" notuyla paylaşıp eski aşkına gönderme yaptı.
Tesellesi Ralf
Etiketler: Bodrum
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.