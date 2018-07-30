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'nin dondurma savaşı

Swarovskinin dondurma savaşı
Ege sahilleri, dünya jetsetinin de gözdesi oldu. Swarovski markasının varisi Victoria Swarovski, önceki gün eşi Werner Mürz ile Göcek'in ardından soluğu 'da aldı. Avusturyalı şarkıcı, Maraş dondurmacısıyla yaşadığı renkli anları da instagram'da paylaştı.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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