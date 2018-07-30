Ege sahilleri, dünya jetsetinin de gözdesi oldu. Swarovski markasının varisi Victoria Swarovski, önceki gün eşi Werner Mürz ile Göcek'in ardından soluğu Bodrum'da aldı. Avusturyalı şarkıcı, Maraş dondurmacısıyla yaşadığı renkli anları da instagram'da paylaştı.
Swarovski'nin dondurma savaşı
Etiketler: Kahramanmaraş , Bodrum , Swarovski
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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