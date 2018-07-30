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'nun gülü

Monakonun gülü
Cemiyet hayatının gözde ismi , geçtiğimiz akşam 'daki Gül Balosu'na katıldı. Monaco Prensi II. Albert ve Hannover Prensesi Caroline'in himayesinde düzenlenen baloda şıklığıyla göz dolduran Gülman, gündüz de Dalia Garih ile şehir turu yaptı.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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