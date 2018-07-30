Cemiyet hayatının gözde ismi Feryal Gülman, geçtiğimiz akşam Monako'daki Monte Carlo Gül Balosu'na katıldı. Monaco Prensi II. Albert ve Hannover Prensesi Caroline'in himayesinde düzenlenen baloda şıklığıyla göz dolduran Gülman, gündüz de Dalia Garih ile şehir turu yaptı.
Monako'nun gülü
Etiketler: Feryal Gülman , Monte Carlo , Monako
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.