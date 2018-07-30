Komşu'ya çıkarma yapan sosyetikler, Mikonos'ta Türk şarkılarıyla eğleniyor. Bir haftadır Arzu ve Ömer Sabancı çiftiyle adada olan Şebnem Çapa ile eşi Celal Çapa, önceki gün Nammos adlı mekanda Tarkan'ın 'Sevdanın Son Vuruşu' şarkısını çaldırdı.
Şebnem Hanım, Megastar'ın şarkısıyla dans ederken eşi de yüzündeki maskeyle eğlenceye farklı bir boyut getirdi.
Şebnem Hanım, Megastar'ın şarkısıyla dans ederken eşi de yüzündeki maskeyle eğlenceye farklı bir boyut getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.