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'da işi eğlence

’ın gözde tatil adası ’a akın eden sosyetikler her yerde çe şarkı çaldırıyor

Komşuda Türk işi eğlence
Komşu'ya çıkarma yapan sosyetikler, Mikonos'ta Türk şarkılarıyla eğleniyor. Bir haftadır Arzu ve Ömer Sabancı çiftiyle adada olan Şebnem Çapa ile eşi Celal Çapa, önceki gün Nammos adlı mekanda 'ın 'Sevdanın Son Vuruşu' şarkısını çaldırdı.


Şebnem Hanım, Megastar'ın şarkısıyla dans ederken eşi de yüzündeki maskeyle eğlenceye farklı bir boyut getirdi.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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