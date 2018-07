İstanbul'u anlamamış

Amerikalı güzel oyuncu Megan Fox, geçtiğimiz günlerde Travel Channel'a hazırladığı belgesel projesi için Türkiye'ye geldi. Öncelikle Troya Savaşı'nı anlatan bölümleri nedeniyle Çanakkale'de günlerce kalan ve ardından İstanbul'a gelen Fox, ilginç açıklamalarda bulundu.







Fox, "İstanbul çok güzel bir şehir gerçekten. Çok yoğun, çok hareketli bir şehir. New York'tan bile kalabalık olabilir. Bana sorarsanız, İstanbul'u anlamak için mutlaka Kapalıçarşı'ya gitmek zorundasınız" dedi.



Sosyal medyada binlerce kişi, Fox'a önerilerde bulundu:



Sayın Fox, İstanbul'da Kapalıçarşı gibi 200'den fazla tarihi yer var.

İlk kez geldiğiniz için sadece Kapalıçarşı'nın mistik havası sizi etkilemiştir. Ancak İstanbul New York'a benzemez.

Dünya tarihinin her noktasından bir bölüm vardır İstanbul'da.

Sevgili Megan seni bir kez daha İstanbul'a getirmek istiyoruz. Çünkü burayı iyi anlatmalıyız sana.

New ​York'un tarihinde neler vardır? Çok fazla bir şey yoktur. İstanbul'un tarihi ise kütüphanelerdeki kitaplara bile sığmaz.