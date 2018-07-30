Havuzda final

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tatil yapan Dilara Öztunç,
önceki
akşam katıldığı
düğün töreninde
eğlenceye doydu.
Düğüne aşkı Umut Kızıltan'la
katılan güzel
oyuncu, gecenin
finalini ise havuzda
yaptı. Öztunç,
kıyafetleriyle girdiği
havuzda aşkına böyle poz verdi.
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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