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Havuzda final

Havuzda final
Alaçatı'da tatil yapan Dilara Öztunç, önceki akşam katıldığı düğün töreninde eğlenceye doydu.



Düğüne aşkı Umut Kızıltan'la katılan güzel oyuncu, gecenin finalini ise havuzda yaptı. Öztunç, kıyafetleriyle girdiği havuzda aşkına böyle poz verdi.

  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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