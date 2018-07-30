Hacı style

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Sabancı ile aşkı Nazlı Kayı,
yakın dostlarının düğünü
için Mikonos
tatilini yarıda kesti.
Önceki gün İstanbul
'a dönen
ikiliden Sabancı'nın
renkli tarz
gözlükleri dikkat çekti.
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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