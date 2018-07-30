Yol Durumu
  1. Sezen coşkusu
  2. 'PIRIL'tılı poz

Hacı style

Hacı style
Hacı Sabancı ile aşkı Nazlı Kayı, yakın dostlarının düğünü için Mikonos tatilini yarıda kesti. Önceki gün 'a dönen ikiliden Sabancı'nın renkli tarz gözlükleri dikkat çekti.

Etiketler: ,
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar