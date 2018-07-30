Filtre göndermesi

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Her daim makyajsız haliyle doğal güzel olduğunu kanıtlayan Burcu Esmersoy'dan Photoshop tutkunlarına taş geldi. Eşi Berk Suyabatmaz'la 'de tatil yapan sunucu, önceki gün sıfır makyajlı halini paylaştı.

Esmersoy, paylaşımına "Bütün hikayelerinde yüz hatlarını silercesine Photoshop'layıp koyanları anlamıyorum" notunu düştü. Sunucunun kimi kast ettiği ise merak konusu oldu.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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