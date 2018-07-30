En güzel garson

modelkariyerinde radikal bir değişikliğe gitti.karıştığı uyuşturucu skandalıyla zor günler geçireno dönem modelliği bırakma kararı almıştı.bir kafede garsonluk yaparken objektiflere yansıyan Kuyucuoğlu'nu görenler şaştı kaldı.Meslek öğreniyorum.diye konuşan 28 yaşındaki eski manken ekledi: "Alın teri ne kadar zormuş öğrendim. Bundan sonra hayatımda modelliğe yer yok. Tek hayalim iş öğrenip kafe açmak.