En güzel garson

Eski model Senem Kuyucuoğlu, kariyerinde radikal bir değişikliğe gitti. 2014 yılında karıştığı uyuşturucu skandalıyla zor günler geçiren Kuyucuoğlu, o dönem modelliği bırakma kararı almıştı. Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kafede garsonluk yaparken objektiflere yansıyan Kuyucuoğlu'nu görenler şaştı kaldı.
"Ne iş olursa yapıyorum. Meslek öğreniyorum. Ekmek paramı kazanıyorum" diye konuşan 28 yaşındaki eski manken ekledi: "Alın teri ne kadar zormuş öğrendim. Bundan sonra hayatımda modelliğe yer yok. Tek hayalim iş öğrenip kafe açmak.
AYDIN HAMZA
"Ne iş olursa yapıyorum. Meslek öğreniyorum. Ekmek paramı kazanıyorum" diye konuşan 28 yaşındaki eski manken ekledi: "Alın teri ne kadar zormuş öğrendim. Bundan sonra hayatımda modelliğe yer yok. Tek hayalim iş öğrenip kafe açmak.
AYDIN HAMZA
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