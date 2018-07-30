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Atagül yakalandı

Atagül yakalandı
Eşi Kadir Doğulu ile Akyaka'da tatil yapan Neslihan Atagül Doğulu'nun keyfine diyecek yok… Ormanlık bölgede kamp tatili yapan güzel oyuncu, önceki gün eşiyle tekne sefası yaptı.

Manzarada poz veren oyuncu, güneşi hesaba katmadı. Gölgede kalan Atagül, bu kareye de "Doğa beni yakaladı" notu düştü. Atagül'e 'Güneş gibi parlıyorsun' iltifatları yağdı.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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