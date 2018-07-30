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Aşk gülüşü

Aşk gülüşü
Üçüncü kez kız annesi olmaya hazırlanan Pınar Tezcan Özçapkın, yılın yorgunluğunu ailesiyle birlikte Göcek'te atıyor. 6 aylık hamile eski manken, önceki gün eşi Kerem Özçapkın'la lüks yatlarında çektiği selfie'yi instagram'da paylaştı. 9 yıllık evli çiftin mutluluk pozu 'Maşallah' dedirtti.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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