Üçüncü kez kız annesi olmaya hazırlanan Pınar Tezcan Özçapkın, yılın yorgunluğunu ailesiyle birlikte Göcek'te atıyor. 6 aylık hamile eski manken, önceki gün eşi Kerem Özçapkın'la lüks yatlarında çektiği selfie'yi instagram'da paylaştı. 9 yıllık evli çiftin mutluluk pozu 'Maşallah' dedirtti.
Aşk gülüşü
Etiketler: pınar tezcan
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.