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  1. İstanbul’da bir dev
  2. Huzurlu Öykü

Yıldızlı anlaşma

Yıldızlı anlaşma
Popçu Murat Boz, reklamları sevdi. Daha önce banka, inşaat ve jean markasının reklamlarında oynayan Boz; şimdi de Avva'nın yeni yüzü oldu. Erkek giyim markasının reklam filmi için önceki gün kamera karşısına geçen sevilen popçu, işbirliğini de sosyal medyadan duyurdu.
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