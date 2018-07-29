Yıldızlı anlaşma

Popçu Murat Boz, reklamları sevdi. Daha önce banka, inşaat ve jean markasının reklamlarında oynayan Boz; şimdi de Avva'nın yeni yüzü oldu. Erkek giyim markasının reklam filmi için önceki gün kamera karşısına geçen sevilen popçu, işbirliğini de sosyal medyadan duyurdu.