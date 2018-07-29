Popçu Murat Boz, reklamları sevdi. Daha önce banka, inşaat ve jean markasının reklamlarında oynayan Boz; şimdi de Avva'nın yeni yüzü oldu. Erkek giyim markasının reklam filmi için önceki gün kamera karşısına geçen sevilen popçu, işbirliğini de sosyal medyadan duyurdu.
Yıldızlı anlaşma
Etiketler: Murat Boz
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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