İstanbul, sağanak yağmura teslim olurken oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci, Rodos Adası'nda güzel havanın tadını çıkardı. Soral, bu kareye "İstanbul'da yağmur var, tatilde olan tatilde kalsın" notu düşüp nispet yaptı.
Yağmur Nispeti
Etiketler: Hava durumu , Hande Soral , İsmail Demirci , İstanbul
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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