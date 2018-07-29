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Yağmur Nispeti

Yağmur Nispeti
İstanbul, sağanak yağmura teslim olurken oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci, Rodos Adası'nda güzel havanın tadını çıkardı. Soral, bu kareye "İstanbul'da yağmur var, tatilde olan tatilde kalsın" notu düşüp nispet yaptı.
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