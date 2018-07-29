Yol Durumu
  1. Kıvılcım yanıyor
  2. Hakemlere Frikik uyarısı

Tatil yorgunu

Tatil yorgunu
Fenerbahçeli kaleci 'in eşi Zeynep Sever Demirel'in ailesiyle tatili sürüyor. Zeynep Hanım, önceki gün de minik kızı Yeda ile deniz keyfi yaptı.

Yeda ile saatlerce suda keyifli anlar yaşayan Sever, daha sonra da bu renkli kareyi paylaştı. Yaklaşık 1 yaşındaki Yeda'nın yorgunluğu ise yüzüne yansımıştı.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar