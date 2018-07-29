Tatil yorgunu

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in ailesiyle Bodrum tatili sürüyor. Zeynep Hanım, önceki gün de minik kızı Yeda ile deniz keyfi yaptı.
Yeda ile saatlerce suda keyifli anlar yaşayan Sever, daha sonra da bu renkli kareyi paylaştı. Yaklaşık 1 yaşındaki Yeda'nın yorgunluğu ise yüzüne yansımıştı.
Yeda ile saatlerce suda keyifli anlar yaşayan Sever, daha sonra da bu renkli kareyi paylaştı. Yaklaşık 1 yaşındaki Yeda'nın yorgunluğu ise yüzüne yansımıştı.
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