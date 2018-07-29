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Romantizm rüzgarı

Romantizm rüzgarı
Atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, geçtiğimiz gün soluğu eşi İmane Elbani ile Yunan Adaları'nda aldı. İkili, denize karşı romantik anlar yaşadı.

Yaklaşık 2 yıllık evli çift, bu romantik anlarını da instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi
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