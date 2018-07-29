Romantizm rüzgarı

Atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, geçtiğimiz gün soluğu eşi İmane Elbani ile Yunan Adaları'nda aldı. İkili, denize karşı romantik anlar yaşadı.



Yaklaşık 2 yıllık evli çift, bu romantik anlarını da instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi