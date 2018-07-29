Geçtığimiz günlerde İspanya'nın gözde adası İbiza'ya giden Hakan Sabancı, önceki akşam bir mekanda Barcelonalı yıldız Lionel Messi ile karşılaştı. Sabancı, Messi ile böyle selfie yaptı.
Fanatik Beşiktaşlı olan genç işadamı, Arjantinli yıldızla bu pozunu instagram'da paylaştı. Sabancı, bu kareye İngilizce "Beşiktaş'a gel" notu düştü.
Fanatik Beşiktaşlı olan genç işadamı, Arjantinli yıldızla bu pozunu instagram'da paylaştı. Sabancı, bu kareye İngilizce "Beşiktaş'a gel" notu düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.