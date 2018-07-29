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Messi 'a

Messi Beşiktaşa
Geçtığimiz günlerde İspanya'nın gözde adası İbiza'ya giden Hakan Sabancı, önceki akşam bir mekanda Barcelonalı yıldız Lionel Messi ile karşılaştı. Sabancı, Messi ile böyle selfie yaptı.

​Fanatik lı olan genç işadamı, Arjantinli yıldızla bu pozunu instagram'da paylaştı. Sabancı, bu kareye İngilizce "Beşiktaş'a gel" notu düştü.
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