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yanıyor

Kıvılcım yanıyor
Rockçı Kaan Tangöze'nin aşkı Kıvılcım Ural'ın keyfine diyecek yok. 'da arkadaşlarıyla stres atan güzel şarkıcı, önceki gün deniz keyfi yaptı. Güzel şarkıcı, fit vücuduyla ortalığı yaktı geçti.
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