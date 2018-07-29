Kıvılcım yanıyor

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aşkı Kıvılcım Ural'ın
keyfine
diyecek yok. Bodrum
'da
arkadaşlarıyla
stres atan
güzel şarkıcı,
önceki
gün
deniz
keyfi
yaptı. Güzel
şarkıcı, fit vücuduyla
ortalığı
yaktı geçti.
kalan karakter 1000
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