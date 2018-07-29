Yol Durumu
  1. Yıldızlı anlaşma
  2. Süper babaanne

Huzurlu Öykü

Huzurlu Öykü
Müzisyen Can Bonomo ile bu ayın başında 2 yıllık aşkını nikah masasına taşıyan Öykü Karayel, köpeği Tombi'ye gözü gibi bakıyor. Ünlü oyuncu, önceki gün kucağında uyuyan köpeğiyle selfie yaptı. Karayel'in huzur dolu bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar