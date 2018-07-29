Müzisyen Can Bonomo ile bu ayın başında 2 yıllık aşkını nikah masasına taşıyan Öykü Karayel, köpeği Tombi'ye gözü gibi bakıyor. Ünlü oyuncu, önceki gün kucağında uyuyan köpeğiyle selfie yaptı. Karayel'in huzur dolu bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Huzurlu Öykü
Etiketler: Can Bonomo
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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