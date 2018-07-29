Sevgilisi Gökmen Şeynova ile Mikonos'ta olan Deniz Akkaya, önceki akşam eğlenceye doydu. İkili, 'Kanlı ay' tutulmasının yaşandığı gecede bir mekanda bol bol dans etti.
Şeynova, daha sonra bir yanına aşkını diğer yanına arkadaşı Sinem Güngör'ü aldı. İki güzelin yanaklarından öptüğü tekstilci, bu kareyi 'GMan Tutulması' notuyla paylaştı.
Şeynova, daha sonra bir yanına aşkını diğer yanına arkadaşı Sinem Güngör'ü aldı. İki güzelin yanaklarından öptüğü tekstilci, bu kareyi 'GMan Tutulması' notuyla paylaştı.
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