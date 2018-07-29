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Alo kaçış!

’le evliliği sosyetik bir güzel yüzünden bittiği konuşulan , önceki akşam aşk sorularından kaçmak için telefonuna sarıldı

Alo kaçış!
Emina Jahovic'ten sosyetik bir güzel uğruna boşandığı öne sürülen Mustafa Sandal da Saran'la aşk yaşadığı iddiasına sessiz kalan eski eşinin izinden gitti. Önceki akşam Bebek'teki Lucca adlı sosyetik mekandan çıkarken objektife yansıyan popçu, aşk sorularını duyunca hızlıca arabasına koşmaya başladı.


Sandal, gizemli bir sosyetik güzelle aşk yaşadığına dair soruları önce duymazdan geldi. 48 yaşındaki popçu, sorulardan kaçışın olmadığını anlayınca cep telefonuyla konuşmaya başladı. Uzun süre elinden telefonunu düşürmeyen Mustafa Sandal, bu sayede kendisine yöneltilen aşk sorularından kendisini kurtardı.
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