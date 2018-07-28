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Yok böyle kira!

’un lüksün adresi olduğu yine tescillendi. en pahalı kiralık sekiz villası arasına geceliği 36 bin 425 lira olan bu villa, beşinci sıradan girdi!..

Yok böyle kira!
Dünyanın en pahalı kiralık 8 villası arasına Bodrum'dan bir malikane girdi... 'airbnb' sitesindeki villalar arasında yapılan bir araştırmaya göre; en pahalı villası, bir gecelik fiyatı 8 bin 900 euro olan ABD Utah'taki bir malikane... İtalya, Meksika, Fransa ve İsviçre'den sekiz adet villanın yer aldığı listenin beşinci sırasında ise Bodrum var.



Yalıkavak'ta deniz kıyısındaki 6 odalı malikanenin bir gecelik kiralama bedeli ise tam 36 bin 450 lira! Muhteşem manzara ve özel havuzun olduğu villada tek gece kalmanız ise mümkün değil. Çünkü ev sahibi, villayı kiralamak isteyenlere 7 gece kalınmasını şart koşuyor. Bir haftalık konaklama bedelinin 275 bin liraya çıktığı lüks malikaneye ilgi de büyük. Hatta Ağustos'ta Bodrum'a gelmeyi planlayan dünyaca ünlü tasarımcı Tommy Hilfiger ve eşi Dee'nin, villa hakkında bilgi aldığı da konuşulanlar arasında...

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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