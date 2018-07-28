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Yatta kutlama

Yatta kutlama
Arzu ile Ömer Sabancı, evlilik yıldönümlerini önceki gün Mikonos'ta kutladı. çiftinin lüks yatındaki kutlamada Şebnem Çapa da vardı.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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