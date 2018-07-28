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yedi

Tezgahı yedi
Birkaç gündür Bodrum'da tatil yapan , önceki gün Torba'daki bir otelin iskelesinde görüntülendi. Denizden çıkıp midye dolma nın başına geçen Sali, tam 25 tane midye yedi.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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