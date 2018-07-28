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Süper iksir

72 yaşındaki ’ın gençlik sırrı; ’dan getirttiği krem çıktı. Cildini bu sayede dinç tutan Süperstar, kemik erimesine ise direnemedi!

Süper iksir
İlerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir görüntüye sahip olan Ajda Pekkan'ın iksiri Hindistan'da çıktı. 72 yaşındaki sanatçı, kardeşi Semiramis Pekkan'ın kendisine buradan getirdiği ve içerisinde 'Bakopa' denilen bir bitki olan özel krem sayesinde yıllara meydan okuyor. Ancak kremler ve estetiklerle yaşından çok daha genç görünmeyi başaran , yaşlılığın getirdiği bazı sıkıntıları da kuşkusuz yaşıyor.



Bir süredir kemik erimesi hastalığıyla mücadele eden Süperstar, bu nedenle artık uzun süre ayakta duramıyor. Dizlerinde morluklar oluşmaya başlayan Pekkan'ın geçtiğimiz günlerde Harbiye'de verdiği konserinin ikinci yarısında şarkılarını tahta oturarak söylemesinin nedeni de kemik erimesi hastalığı...




AYDIN HAMZA
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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