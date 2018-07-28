Geçtiğimiz ay internette çıplak fotoğraflarının sızdırılması üzerine şikayetçi olan oyuncu Berk Oktay'ın açtığı davayla ilgili şok gelişme... Fotoğrafların yüklendiği IP adresleri, Oktay'dan yüklü tazminat talebiyle boşanmak isteyen eşi Merve Sarapçıoğlu'na ait çıktı. Şarapçıoğlu ise ifadesinde "Ben de bu olayın mağduruyum" dedi
Şaşırtan tespit!
Etiketler: Berk Oktay
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.