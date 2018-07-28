Şaşırtan tespit!

Geçtiğimiz ay internette çıplak fotoğraflarının sızdırılması üzerine şikayetçi olan oyuncu Berk Oktay'ın açtığı davayla ilgili şok gelişme... Fotoğrafların yüklendiği IP adresleri, Oktay'dan yüklü tazminat talebiyle boşanmak isteyen eşi Merve Sarapçıoğlu'na ait çıktı. Şarapçıoğlu ise ifadesinde "Ben de bu olayın mağduruyum" dedi