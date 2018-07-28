Şahane tanıtım

komedyenyeni filmiiçin hazırlıklarınıiyice hızlandırdı. Filminçekileceğini söyleyenGökbakar, önceki gün de soluğuburada aldı. Ünlü komedyen, şöylededi:"Filmden sonra buranın değerine bizim de katkımız olursa ve burası hak ettiği değeri görürse çok sevinirim" dedi.