Şahane tanıtım

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yeni filmi 'Recep İvedik 6' için hazırlıklarını iyice hızlandırdı. Filmin Karacabey Longozu'nda çekileceğini söyleyen Gökbakar, önceki gün de soluğu burada aldı. Ünlü komedyen, şöyle dedi: "Bursa'nın yanı başında bu kadar güzel bir ormanlık alanın, dünyada nadir olan bu longoz ormanlarının en büyüklerinden olan Karacabey'de filmi çekmeye karar verdik. Türkiye için burası önemli bir yer."
İNŞALLAH BİR KATKIM OLUR
Gökbakar, "Filmden sonra buranın değerine bizim de katkımız olursa ve burası hak ettiği değeri görürse çok sevinirim" dedi.
İNŞALLAH BİR KATKIM OLUR
Gökbakar, "Filmden sonra buranın değerine bizim de katkımız olursa ve burası hak ettiği değeri görürse çok sevinirim" dedi.
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