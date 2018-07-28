Otel out lüks yat in

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ile yakın dostu Nazlı Keçeli
de otel
yerine yatı
tercih edenlerden.
İki sosyetik güzel,
önceki gün Ege'yi
dolaştıkları yattan
böyle poz verdi.
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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