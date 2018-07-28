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out lüks yat in

Otel out lüks yat in
Esra Dinçkök ile yakın dostu Nazlı Keçeli de yerine yatı tercih edenlerden. İki sosyetik güzel, önceki gün Ege'yi dolaştıkları yattan böyle poz verdi.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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