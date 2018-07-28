Yol Durumu
  1. Sıla’ya özel seyirci
  2. Düğün engeli

Murat’tan çifte şov

Murat’tan çifte şov
Pop dünyasının ünlü ismi Murat Boz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bu yaz kısa bir Çeşme tatili yapan Boz, yakın zamanda tatile çıkıp çıkmayacağı sorularını yanıtsız bıraktı. Gazetecilere tek kelime etmeyen şarkıcı, geçtiğimiz ay satın aldığı 700 bin euro'luk (yaklaşık 4 milyon lira) Ferrari marka son model otomobiline bindi. Boz, şoför koltuğuna da kendi geçti.




Bu arada son dönemde sosyal medya hesabından sık sık yarı çıplak fotoğraflarını paylaşan ünlü popçu, kaslı vücuduyla da dikkat çekti. 'un Etiler'deki bu halleri, "Hem arabasıyla hem de vücuduyla Etiler'de çifte şov yaptı" dedirtti.
Etiketler:
  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar