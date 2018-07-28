Murat’tan çifte şov

Pop dünyasının ünlü ismi Murat Boz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bu yaz kısa bir Çeşme tatili yapan Boz, yakın zamanda tatile çıkıp çıkmayacağı sorularını yanıtsız bıraktı. Gazetecilere tek kelime etmeyen şarkıcı, geçtiğimiz ay satın aldığı 700 bin euro'luk (yaklaşık 4 milyon lira) Ferrari marka son model otomobiline bindi. Boz, şoför koltuğuna da kendi geçti.
Bu arada son dönemde sosyal medya hesabından sık sık yarı çıplak fotoğraflarını paylaşan ünlü popçu, kaslı vücuduyla da dikkat çekti. Murat Boz'un Etiler'deki bu halleri, "Hem arabasıyla hem de vücuduyla Etiler'de çifte şov yaptı" dedirtti.
Bu arada son dönemde sosyal medya hesabından sık sık yarı çıplak fotoğraflarını paylaşan ünlü popçu, kaslı vücuduyla da dikkat çekti. Murat Boz'un Etiler'deki bu halleri, "Hem arabasıyla hem de vücuduyla Etiler'de çifte şov yaptı" dedirtti.
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