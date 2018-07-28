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Kim der 48 diye!

Kim der 48 diye!
Cemiyet hayatının gözde ismi Elif Dürüst, önceki gün paylaştığı bu kareyle özgüvenini gözler önüne serdi. 48 yaşındaki sosyetik güzel, yakın dostlarıyla çıktığı tekne turundan bu kareyi paylaşarak fit vücudunu sergiledi.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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