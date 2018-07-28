İlişkinin ilk karesi

Uzun yıllar aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Kaan Taşaner'i bir diğer oyuncu Caner Cindoruk ile aldattığı konuşulan Selin Şekerci, bu iddiayı inkar etmişti.
Şekerci, önceki gün Cindoruk'la Zorlu AVM'de görüntülendi. Gazetecileri görünce gerilen güzel oyuncu, böylece yeni aşkın ilk fotoğrafını vermiş oldu.
Şekerci, önceki gün Cindoruk'la Zorlu AVM'de görüntülendi. Gazetecileri görünce gerilen güzel oyuncu, böylece yeni aşkın ilk fotoğrafını vermiş oldu.
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