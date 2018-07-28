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İlişkinin ilk karesi

İlişkinin ilk karesi
Uzun yıllar aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Kaan Taşaner'i bir diğer oyuncu Caner Cindoruk ile aldattığı konuşulan Selin Şekerci, bu iddiayı inkar etmişti.



Şekerci, önceki gün Cindoruk'la Zorlu 'de görüntülendi. Gazetecileri görünce gerilen güzel oyuncu, böylece yeni aşkın ilk fotoğrafını vermiş oldu.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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