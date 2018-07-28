İşadamı İzzet Özilhan'ın tasarımcı eşi Yasemin Özilhan, önceki gün kızları Emine ve Ela ile Akmerkez'deydi. Kızlarıyla alışveriş yaptıktan sonra Serafina'ya geçerek yemek yiyen Özilhan tarzıyla yine ilgi odağıydı.
Bu tarz Yasemin
Etiketler: İzzet Özilhan , Yasemin Özilhan
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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