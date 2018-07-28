Bu tarz Yasemin

İşadamı​ İzzet Özilhan'ın tasarımcı eşi Yasemin Özilhan, önceki gün kızları Emine ve Ela ile Akmerkez'deydi. Kızlarıyla alışveriş yaptıktan sonra Serafina'ya geçerek yemek yiyen Özilhan tarzıyla yine ilgi odağıydı.