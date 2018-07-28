Bu şok Hadise bitmez!

yazdığı intihar mektubunun ortaya çıkmasıyla üzüntüye boğulanbu konunun medyaya yansımasındansorumlu tutmuştu. Yerlitaş isededi.da dahil oldu. İki ismin de jürisi olduğu programları TV kanalında yayınlayan Ilıcalı,dedi.