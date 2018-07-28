Bu şok Hadise bitmez!

Annesinin yazdığı intihar mektubunun ortaya çıkmasıyla üzüntüye boğulan Hadise, bu konunun medyaya yansımasından modacı Nur Yerlitaş'ı sorumlu tutmuştu. Yerlitaş ise "Onlara yardım ettim, özür dilemediler" dedi.
Kavgaya, Acun Ilıcalı da dahil oldu. İki ismin de jürisi olduğu programları TV kanalında yayınlayan Ilıcalı, "Nur Yerlitaş'ın Hülya Açıkgöz'le sıkıntısı var. 3 hafta bunu kafaya takıp şimdi açıklamanın bir anlamı yok" dedi.
Kavgaya, Acun Ilıcalı da dahil oldu. İki ismin de jürisi olduğu programları TV kanalında yayınlayan Ilıcalı, "Nur Yerlitaş'ın Hülya Açıkgöz'le sıkıntısı var. 3 hafta bunu kafaya takıp şimdi açıklamanın bir anlamı yok" dedi.
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