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pazarı melek gördü!

Bodrum pazarı melek gördü!
VICTORIA'S Secret'ın eski meleklerinden Karolina Kurkova, iyice Bodrum aşığı oldu. Uzun yıllardır Kaplankaya'daki lüks villasında tatil yapan Çek model, geçtiğimiz gün de ülkemize gelmişti. Karolina Kurkova, dün ise Milas'ın pazarına gidip sebze ile meyve aldı. Çek model, hem tadı hem de görüntüsüne hayran kaldığı baharatlarımızı da sosyal medyada paylaştı.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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