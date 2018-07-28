Bodrum pazarı melek gördü!

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eski meleklerinden Karolina Kurkova,
iyice Bodrum aşığı
oldu.
Uzun yıllardır Kaplankaya'daki
lüks villasında
tatil yapan
Çek model, geçtiğimiz
gün de
ülkemize gelmişti.
Karolina
Kurkova, dün
ise Milas'ın pazarına
gidip sebze ile meyve
aldı. Çek
model, hem tadı hem de görüntüsüne hayran
kaldığı
baharatlarımızı
da sosyal medyada
paylaştı.
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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