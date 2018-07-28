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Adım adım evliliğe

Adım adım evliliğe
Hollywood'un Hint oyuncusu Priyanka Chopra ve ABD'li şarkıcı Nick Jonas, iki aylık ilişkilerinin ardından evlilik yolunda ilk adımı attı. 25 yaşındaki Jonas, geçen hafta 'da 36'ncı yaş gününü kutlayan Chopra'ya evlenme teklif etti. Ünlü çiftin evlenme kararını bu kadar ani alması, şaşkınlık yarattı.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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