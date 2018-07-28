Hollywood'un Hint oyuncusu Priyanka Chopra ve ABD'li şarkıcı Nick Jonas, iki aylık ilişkilerinin ardından evlilik yolunda ilk adımı attı. 25 yaşındaki Jonas, geçen hafta Londra'da 36'ncı yaş gününü kutlayan Chopra'ya evlenme teklif etti. Ünlü çiftin evlenme kararını bu kadar ani alması, şaşkınlık yarattı.
Adım adım evliliğe
Etiketler: Londra
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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