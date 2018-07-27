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  1. Türkbükü'nde sosyete dayağı
  2. Tatlı Bieber iş başında

Yıldızlı paylaşım

Yıldızlı paylaşım
Dünyaca ünlü markasının 24 yaşındaki varisi Victoria Swarovski'nin Marmaris tatili sürüyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yaz da tatil için Türkiye'yi tercih eden sosyetik güzel ve ünlü şarkıcı, Marmaris'te kaldığı otelin iskelesinden yaptığı paylaşımla instagram'daki 323 bin takipçisine Ege'yi övdü.

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