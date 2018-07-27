Dünyaca ünlü Swarovski markasının 24 yaşındaki varisi Victoria Swarovski'nin Marmaris tatili sürüyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yaz da tatil için Türkiye'yi tercih eden sosyetik güzel ve ünlü şarkıcı, Marmaris'te kaldığı otelin iskelesinden yaptığı paylaşımla instagram'daki 323 bin takipçisine Ege'yi övdü.
Yıldızlı paylaşım
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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