Fiziği ve güzelliğiyle gençlere taş çıkaran Çiğdem Kayalı, eşi DJ Uğurcan Kaya'nın en büyük hayranlarından biri... Sosyetik güzel, kendinden 25 yaş küçük eşinin, geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki Spiaggia Grande'de sergilediği perfonmansı da en önden izledi. Kaya ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren 59 yaşındaki sosyetik güzel, bir ara DJ kabinine de geçerek çaldığı şarkılarla tatilcileri coşturdu.
VIP hayran
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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