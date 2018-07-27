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VIP hayran

VIP hayran
Fiziği ve güzelliğiyle gençlere taş çıkaran Çiğdem Kayalı, eşi Uğurcan Kaya'nın en büyük hayranlarından biri... güzel, kendinden 25 yaş küçük eşinin, geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki Spiaggia Grande'de sergilediği perfonmansı da en önden izledi. Kaya ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren 59 yaşındaki sosyetik güzel, bir ara DJ kabinine de geçerek çaldığı şarkılarla tatilcileri coşturdu.
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