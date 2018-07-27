Hande Erçel, önceki gün tuvalin başına geçip marifetini konuşturdu. Ünlü oyuncu, bu karesini de instagram'da paylaştı.
Ereçel'in bu pozu binlerce beğeni aldı. 24 yaşındaki oyuncunun paylaşımına "Tablo gibi kare" yorumları yağdı.
Ereçel'in bu pozu binlerce beğeni aldı. 24 yaşındaki oyuncunun paylaşımına "Tablo gibi kare" yorumları yağdı.
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