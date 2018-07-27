Her şey, Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun yüzü gözü dağılmış fotoğrafının, Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılması ile başlamıştı. Bu fotoğraf sonrası Berk Oktay'ın da çıplak fotoğrafları yayılmıştı.Berk Oktay, geçen aylarda sosyal medya üzerinden yayılan uygunsuz fotoğraflarını kimin servis ettiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.