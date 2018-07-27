Çeşme'de tatil yapan ünlü model Didem Soydan, önceki gün soluğu yaza 500 liralık pizzasıyla damga vuran Zio Beach'te aldı. Soydan, Fatih Akın'ın sahibi olduğu mekanda mutfağa girip olay pizzanın hazırlanışını takip etti. Güzel manken; yengeç, enginar, mozarella ve domates sosuyla hazırlanan yıldız şeklindeki pizzaya bayıldığını söyledi.
Pahalı ziyafet
Etiketler: Fatih Akın , Didem Soydan
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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