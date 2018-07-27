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Nur’dan yazlık stil

Nur’dan yazlık stil
Yazın coşkusu Nur Fettahoğlu'nun stiline de yansıdı. Ünlü oyuncu, önceki gün bikinisinin üzerine giydiği rengarenk gömleğini tarz şapkası ve gözlüğüyle kombinledi.

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