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aşığı

Altı yıldır ’de yaşayan ’ın İrlandalı eşi , ‘, saklı hazinelerle dolu’ dedi

İstanbul aşığı
Serdar Ortaç'la 4 yıl önce evlenerek yengemiz olan İrlandalı model Chloe Loughnan, tam bir aşığı… Geçtiğimiz gün şehir turuna çıkan 26 yaşındaki güzel model, Galata Kulesi'ni gezdi. Bu karesine "6 yıl sonra hâlâ şehirde saklı hazineler keşfediyorum" notu düşen Loughnan, ülkemize övgü yağdırdı.
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