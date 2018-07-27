Serdar Ortaç'la 4 yıl önce evlenerek yengemiz olan İrlandalı model Chloe Loughnan, tam bir İstanbul aşığı… Geçtiğimiz gün şehir turuna çıkan 26 yaşındaki güzel model, Galata Kulesi'ni gezdi. Bu karesine "6 yıl sonra hâlâ şehirde saklı hazineler keşfediyorum" notu düşen Loughnan, ülkemize övgü yağdırdı.
İstanbul aşığı
Altı yıldır Türkiye’de yaşayan Serdar Ortaç’ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan, ‘İstanbul, saklı hazinelerle dolu’ dedi
Etiketler: chloe loughnan , serdar ortaç , İstanbul , Türkiye
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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