Almeda iksiri

Ünlü oyuncu Almeda Abazi'nin cildinin güzelliği ortaya çıktı. Türk kahvesine olan düşkünlüğüyle bilinen ve sık sık yüzüne kahve maskesi yapan Abazi, maskenin içeriğini açıkladı. Türk kahvesi, tarçın, bal, limon ve yumurta sarısını karıştıran güzel oyuncu, bunu düzenli olarak yüzüne sürüyor.