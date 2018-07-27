Ünlü oyuncu Almeda Abazi'nin cildinin güzelliği ortaya çıktı. Türk kahvesine olan düşkünlüğüyle bilinen ve sık sık yüzüne kahve maskesi yapan Abazi, maskenin içeriğini açıkladı. Türk kahvesi, tarçın, bal, limon ve yumurta sarısını karıştıran güzel oyuncu, bunu düzenli olarak yüzüne sürüyor.
Almeda iksiri
Etiketler: Almeda Abazi
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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