Neslişah Alkoçlar, dün 39 yaşına giren eşi Engin Altan Düzyatan'a sosyal medyada ilan-ı aşk ettti. Bir ay sonra doğacak kızlarını ABD'de bekleyen ikiliden Alkoçlar, bu kareye "İyi ki yol arkadaşım oldun, en güldüğüm, omzunda huzur bulduğum" notu düştü.
ABD’de romantizm
Etiketler: Engin Altan Düzyatan , Neslişah Alkoçlar , ABD
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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