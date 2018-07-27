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’de romantizm

ABD’de romantizm
, dün 39 yaşına giren eşi 'a sosyal medyada ilan-ı aşk ettti. Bir ay sonra doğacak kızlarını 'de bekleyen ikiliden Alkoçlar, bu kareye "İyi ki yol arkadaşım oldun, en güldüğüm, omzunda huzur bulduğum" notu düştü.
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