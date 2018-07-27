Bir süredir kendisinden 17 yaş küçük Tom Kaulitz ile aşk yaşayan Heidi Klum, olay olan ilişkisiyle ilgili konuştu. 45 yaşındaki 4 çocuk annesi Alman model, müzisyen sevgilisiyle arasındaki yaş farkını umursamadığını söyledi. Heidi Klum, "Önemli olan tek şey, aşkın bize ne hissettirdiği" dedi.
17 yaşlık farkı takmıyor
Etiketler: Heidi Klum
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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