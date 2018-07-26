Toz duman etti!

Geçtiğimiz günlerde hacker şoku yaşayan Berk Oktay, konuyla ilgili önceki gün ilk kez konuştu. Boşanmak üzere olduğu 2 yıllık eşi Merve Şarapçıoğlu ile müstehcen fotoğrafları hackerler tarafından sosyal medyada paylaşılan yakışıklı oyuncu, "Rüzgar kayadan sadece toz alır" dedi. Oktay, boşanma davasıyla ilgili ise konuşmaktan kaçındı.
Halil ÇİLİNGİR
Halil ÇİLİNGİR
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