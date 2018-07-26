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duman etti!

Toz duman etti!
Geçtiğimiz günlerde şoku yaşayan Berk Oktay, konuyla ilgili önceki gün ilk kez konuştu. Boşanmak üzere olduğu 2 yıllık eşi Merve Şarapçıoğlu ile müstehcen fotoğrafları hackerler tarafından sosyal medyada paylaşılan yakışıklı oyuncu, "Rüzgar kayadan sadece toz alır" dedi. Oktay, boşanma davasıyla ilgili ise konuşmaktan kaçındı.





Halil ÇİLİNGİR
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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