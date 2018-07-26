Yedi yıl önce Bodrum'a taşınan Zeynep Casalini, sahnelerden işletmeciliğe transfer oldu. Ünlü şarkıcı, sahibi olduğu vegan (hayvansal gıda yemeyen kişi) restoranında yemek pişirip garsonluk yapıyor...
Sahneden mutfağa
Zeynep Casalini ve kızı Ceren Sarp, restoranının tüm işleriyle bizzat ilgileniyor..
Yedi yıl önce Bodrum'a taşınan Zeynep Casalini, sahnelerden işletmeciliğe transfer oldu. Ünlü şarkıcı, sahibi olduğu vegan (hayvansal gıda yemeyen kişi) restoranında yemek pişirip garsonluk yapıyor...
Etiketler: Zeynep Casalini , Bodrum
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.