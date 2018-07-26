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Sahneden mutfağa

ve kızı Ceren Sarp, restoranının tüm işleriyle bizzat ilgileniyor..

Sahneden mutfağa

Yedi yıl önce 'a taşınan , sahnelerden işletmeciliğe transfer oldu. Ünlü şarkıcı, sahibi olduğu vegan (hayvansal gıda yemeyen kişi) restoranında yemek pişirip garsonluk yapıyor...


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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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