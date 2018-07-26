Geçtiğimiz yazdan beri Adriana Lima ile beraber olan Metin Hara, önceki gün instagram profilinde güzel modelin fotoğrafını paylaştı. Hara, altına da "Yağmur yağdığında kendi parıltınızla gökkuşağını yaratın" diye not düştü. Türk yazara dünyaca ünlü Brezilyalı modelden gelen karşılık ise dikkat çekiciydi: "Aşkım, seni banyoda bekliyorum."
Etiketler: özel mesaj , Metin Hara
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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