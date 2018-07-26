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Kaynarca karaya indi

Kaynarca karaya indi
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, yılın yorgunluğunu 'da atıyor. Lüks teknesiyle Ege koylarını gezen Kaynarca, önceki gün de Yalıkavak 'te güneşlendi.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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