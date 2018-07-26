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İşte prenses

Merhume ile eski eşi, 1994’te minik kızları ile birlikte...

İşte prenses
Eski Türkiye Güzeli merhume 'un Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Jah ile evliliğinden olan kızı Jah, önceki gün Türkbükü sahilinde görüntülendi. Sahil turu yapıp alışveriş yapan genç prenses en sade ve doğal hali ile böyle görüntülendi.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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