Eski Türkiye Güzeli merhume Manolya Onur'un Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Jah ile evliliğinden olan kızı Prenses Nilüfer Jah, önceki gün Türkbükü sahilinde görüntülendi. Sahil turu yapıp alışveriş yapan genç prenses en sade ve doğal hali ile böyle görüntülendi.
İşte prenses
Merhume Manolya Onur ile eski eşi, 1994’te minik kızları Prenses Nilüfer ile birlikte...
Etiketler: Prenses Nilüfer , Manolya Onur
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.