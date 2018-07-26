Evini stüdyo yaptı

olduğuservet harcayan, bir diğer hobisiiçin deŞu sıralar yeni projesiüzerinde çalışan komedyen,yaptırdı.kavuşmak içinbekleyen Yılmaz, önceki gün muradına erdi. Müzik odasına sonkurduran komedyenin odanıniçerisindekikadar her bir detay için yaklaşıkharcadığı öğrenildi.