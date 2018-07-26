Evini stüdyo yaptı

Tutkunu olduğu spor arabalara servet harcayan Cem Yılmaz, bir diğer hobisi müzik için de kesenin ağzını açtı. Şu sıralar yeni projesi 'Karakomik Filmler' üzerinde çalışan komedyen, Levent'teki evine müzik odası yaptırdı.
Hayalindeki müzik odasına kavuşmak için bir aydır bekleyen Yılmaz, önceki gün muradına erdi. Müzik odasına son model ses sistemi kurduran komedyenin odanın yalıtımından içerisindeki ses sistemine kadar her bir detay için yaklaşık 250 bin lira harcadığı öğrenildi.
Hayalindeki müzik odasına kavuşmak için bir aydır bekleyen Yılmaz, önceki gün muradına erdi. Müzik odasına son model ses sistemi kurduran komedyenin odanın yalıtımından içerisindeki ses sistemine kadar her bir detay için yaklaşık 250 bin lira harcadığı öğrenildi.
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